В Татарстане пятилетний ребенок съехал на машине в реку и утонул

В Татарстане погиб пятилетний мальчик. Ребенок случайно завел автомобиль и въехал на нем в реку. Малышу не удалось выбраться из машины самостоятельно, а подоспевшие к месту происшествия спасатели вытащили бездыханное тело.

Инцидент произошел накануне у полуострова Щурячий в Зеленодольском районе, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. Автомобиль ВАЗ-21099 стоял под уклоном, находящийся в салоне мальчик завел машину, которая тут же покатилась в реку.

Очевидцы вызвали спасателей, однако сотрудники экстренных служб не успели помочь малышу вовремя. Мальчик погиб.

В настоящее время следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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