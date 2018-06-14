В Алтайском крае обрушилась шахта, есть жертвы

В Алтайском крае при обрушении горной породы в шахте погиб рабочий, еще один мужчина госпитализирован с травмами.

По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило в 22:35 местного времени. На место аварии выехали спасатели. Аварийно-спасательная операция была завершена к шести утра. Всего в ликвидации последствий происшествия участвовали 25 человек и 6 единиц техники.

Как сообщают местные СМИ, во время обвала в руднике работали более 100 человек. Площадь обрушения составила 15 кв. м., для разбора завалов привлекались специалисты военизированной горно-спасательной службы.

В результате ЧП один человек погиб, еще одного увезли в больницу. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Следователи проводят проверку.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 14.06.18

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