Житель Новокузнецка из ревности расстрелял экс-жену на улице и совершил суицид

В Новокузнецке мужчина застрелил бывшую жену на крыльце одного из офисных зданий в центре города, после чего ворвался в самое здание и забаррикадировался в одном из офисов на первом этаже, сообщают местные СМИ. Здание оценили правоохранители. Во время переговоров с сотрудниками полиции злоумышленник покончил с собой.

Инцидент произошел около полудня по адресу ул. Павловского, 7. Мужчина похитил у своего коллеги ружье, застрелил экс-супругу, после чего ворвался в офисное здание и заперся в одном из помещений, передает Mash. Как уточняют местные издания, после убийства бывшей жены мужчина покончил с собой. Злоумышленник совершил суицид во время переговоров с полицейскими. По предварительным данным, между бывшими супругами вчера вечером произошел конфликт на бытовой почве. Первоначально сообщалось, что местный житель пришел за страховыми выплатами, но остался недоволен полученной суммой и открыл огонь. На место происшествия прибыли экстренные службы и градоначальник Сергей Кузнецов. Полицейские оцепили здание по периметру. Ранее СМИ сообщали, что стрелок взял в заложники несколько человек, но эта информация не подтвердилась.

Стрельба в центре Новокузнецка

В Следственном комитете РФ подтвердили сведения о том, что расстрелявший женщину мужчина приходился ей бывшим мужем. По данным ведомства, 46-летний мужчина подкараулил жену на улице рядом с офисом, где она работала, и выстрелил в нее, предположительно, из ружья. Женщина скончалась на месте. Затем мужчина зашел в офис, где покончил с собой, отметили в СКР. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» уточнил, что бытовой конфликт между экс-супругами разыгрался на почве ревности.

Новокузнецк, служба информации РИА «Новый День»

Новокузнецк. Другие новости 15.06.18

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