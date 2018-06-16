Под Астраханью опрокинулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

В Астраханской области пассажирская «Газель» опрокинулась в кювет. В результате 12 человек получили различные травмы, в том числе дети. Восемь пострадавших госпитализированы.

По данным МЧС, ДТП произошло около полуночи на федеральной трассе Р – 215 «Махачкала – Астрахань». Водитель микроавтобуса в темноте растерялся и свернул прямиком в придорожную канаву. «Газель» перевернулась на крышу и затем встала обратно на колеса.

В автомобиле находились 12 пассажиров, все они получили травмы различной степени тяжести. Восьмерым потребовалась госпитализация, их отвезли в больницу поселка Лиман Астраханской области. Отмечается, что самые серьезные травмы получил водитель маршрутки. Он в реанимации.

В МЧС уточнили, что возгорания и разлива топлива на месте аварии не было. Движение по автотрассе не перекрывалось.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 15.06.18

BuyCanadian: жители Канады начали бойкот товарам из США, обидевшись на Трампа. / В Подмосковье десятки пациентов, страдающих первичным иммунодефицитом, оказались на грани смерти. / «Остапа понесло»: челябинский «эколог» Феликс Панов, сам того не желая, обвинил чиновников в игнорировании решения суда. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»