На Алтае рухнул и загорелся самолет, пилот и пассажир погибли

В Алтайском крае упал самолет Як-52. Находившиеся на борту двое мужчин погибли на месте аварии. Причины авиакатастрофы выясняются.

Сообщение о крушении самолета неподалеку от поселка Баюновские ключи поступило в местное управление МЧС около пяти вечера. На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в пресс-службе ведомства.

После удара о землю Як-52 загорелся. Пилот и пассажир погибли на месте. В настоящее время причины катастрофы выясняются. Проверку проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, а также прокуратура.

Возможно, авария произошла из-за того, что полет проходил на низкой высоте. Как пишет «Комсомольская правда», самолет принадлежал пилотажной группе «Открытое небо», в которую входили асы спортивной авиации.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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