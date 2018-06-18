В Барнауле аварийно сел Superjet «ИрАэро», летевший в Петербург

Самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил аварийную посадку в Барнауле. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что лайнер следовал транзитным маршрутом «Иркутск – Барнаул – Санкт-Петербург» (рейс IO-225).

«В 07:40 (крск.) от дежурного производственно-диспетчерской службы предприятия аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова поступила информация об аварийной посадке самолета Superjet 100. Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолета, размещены в здании Аэропорта. Привлекались аварийно-спасательные формирования Аэропорта 15 человек 4 единицы техники. Всего задействовано: 20 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС: 5 человек, 2 единицы техники», – говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, при заходе на посадку в Барнауле на борту сработал датчик о технической неисправности одного из двух двигателей. Несмотря на это пилотам удалось благополучно посадить самолет, на борту которого находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажиров разместили в здании аэропорта, пока решается вопрос о предоставлении резервного борта. Обошлось без пострадавших.

Барнаул, Иван Гридин

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