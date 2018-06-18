Выпускники якутской школы после торжественного банкета попали в больницу

В якутском селе Хоро школьный выпускной вечер закончился госпитализацией 21 человека. Диагноз – острая кишечная инфекция. Следователи возбудили уголовное дело.

Выпускной у школьников прошел еще 10 июня, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР. После праздничного ужина в больницу попали 10 человек. «По окончании мероприятия оставшиеся после банкета продукты взрослые унесли домой и съели вместе с несовершеннолетними членами своих семей», – говорится в сообщении.

В результате с 12 по 16 июня в инфекционное отделение Верхневилюйской центральной районной больницы был госпитализирован 21 человек, в том числе 13 детей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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