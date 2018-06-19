«Боинг» со 147 пассажирами вернулся в Новосибирск после столкновения с птицей

Самолет «Боинг-737-800» авиакомпании «Глобус» (группа S7 Airlines), выполнявший рейс Новосбирск – Петропавловск-Камчатский, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, лайнер со 147 пассажирами вылетел из аэропорта Толмачево в 23:20 по местному времени, однако при наборе высоты в левое лобовое окно самолета попала птица. В результате инцидента окно не получило никаких повреждений. Несмотря на это, командир экипажа решил вернуться в Новосибирск. После выработки топлива в 2:53 самолет благополучно сел в Толмачево. Спустя два часа пассажиры вылетели на Камчатку резервным бортом.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 19.06.18

Опубликована предсмертная записка застреленнной сотрудницы полиции Югры. / «Его там не было!» Организаторы «убийства» Бабченко перепутали свою «жертву» с Аваковым. / В России предложили штрафовать за оскорбление сборной по футболу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»