В Барнауле нянька частного садика швыряла детей и закрывала их в темной комнате

Воспитательница одного из детских садиков города Барнаула стала фигуранткой уголовного дела. Женщина жестоко наказывала малышей за неповиновение. Вычислить няньку удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
Видеозаписи, демонстрирующие возмутительное поведение воспитательницы, опубликовала пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. На кадрах женщина резко хватает детей за руки, толкает и швыряет их на пол. Воспитательница не только била подопечных, но и запирала в темной комнате. Примечательно, что подобное происходит не только когда она остается с малышами наедине, но и в присутствии других сотрудниц детского сада.
Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Следователям предстоит выяснить, действительно ли воспитательница причиняла воспитанникам физические и психические страдания. Кроме того, проводится проверка действий персонала на наличие признаков «выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»
Барнаул. Другие новости 20.06.18
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