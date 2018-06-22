В Махачкале преступник застрелил мужчину и скрылся

Житель Махачкалы выстрелил в своего знакомого и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, убийство произошло утром 21 июня на улице Шеболдаева. 34-летний мужчина дважды выстрелил в грудь 36-летнего местного жителя из оружия неустановленного образца.
Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице через несколько часов. Преступник с места убийства скрылся и в настоящее время находится в розыске.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»
Махачкала. Другие новости 22.06.18
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