В казанском цирке страус набросился на зрителей и клюнул ребенка

В цирке Казани выступающий на арене страус вышел из-под контроля и выбежал в зрительный зал. По счастливой случайности во время происшествия никто серьезно не пострадал.

В Сеть попало видео, снятое одним и посетителей. На кадрах видно, как птица внезапно выбегает с манежа на зрителей и буквально топчется по головам людей. Зрители в ужасе разбегаются со своих мест.

Дрессировщик не поддался общей панике и увел непослушного артиста из зала. Ведущий программы попросил сохранять спокойствие и принес извинения зрителям. Как рассказали в цирке «Интерфаксу», вероятно, птица больше не будет принимать участие в выступлениях.

По данным издания, зрители серьезных травм не получили. Известно, что страус клюнул ребенка. Однако медицинская помощь никому не понадобилась.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 25.06.18

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