В Ингушетии два стрелка открыли огонь у ПТУ, есть раненые

В Назрани рядом с профессиональным училищем произошла перестрелка. По предварительным данным, ранения получили два молодых человека. На месте происшествия работают правоохранители.

Инцидент произошел у ПТУ в районе Центр-Камаз, сообщает газета «Ингушетия» со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника издания, двое молодых людей поссорились между собой, конфликт закончился стрельбой.

В результате оба участника перестрелки попали в больницу с незначительными травмами. Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Назрань, Служба информации РИА «Новый День»

Назрань. Другие новости 25.06.18

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