В Ростове-на-Дону два малыша погибли в машине от перегрева

В Ростове-на-Дону маленькие дети, оставшиеся под присмотром старшей сестры, погибли в автомобиле от жары. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия случилась 23 июня, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области. Мать и отец на несколько часов отлучились по своим делам, оставив полуторагодовалого и трехлетнего малышей на попечение 13-летней сестры. Когда родители вернулись домой, то обнаружили девочку спящей в доме. Младшие дети были найдены без признаков жизни в автомобиле, припаркованном во дворе.

На телах малышей признаков насилия и травм не обнаружено. Предположительно, причиной смерти стала гипертермия – дети перегрелись в закрытой машине, оставленной под палящим солнцем.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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