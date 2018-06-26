На Алтае ураган снес крышу со школы и оставил без электричества шесть поселков

В Алтайском крае прошел грозовой фронт и оставил после себя немало разрушений – приостановлено электроснабжение нескольких селений, повреждена кровля одной из школ.

По данным МЧС, сегодня утром без света остались жители сел Целинное, Дружба, Марушка, Еланда, Бочкари и Шадрино. «Зафиксированы многочисленные падения деревьев и обломки веток. В результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли здания школы. Пострадавших нет», – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

В настоящее время на места аварий выехали бригады электриков. Последствия разгула стихии устраняют 150 человек и 34 единицы техники. Ситуация находится на контроле.

В минувшие выходные штормовой ветер обрушился на Барнаул. Ураган сломал стрелу строительного крана, погиб крановщик. В городе повалены деревья, повреждены металлические конструкции. В настоящее время в Центральном районе Барнаула действует режим чрезвычайной ситуации.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 26.06.18

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