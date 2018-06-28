В Якутии воздушный шарик оставил без электричества 34 тысячи человек

Жители Якутска остались без света из-за воздушного шарика, застрявшего в проводах. Аварию удалось оперативно устранить.
Ночью 27 июня сработала система аварийного ограничения электроснабжения на магистральной линии ВЛ 110 кВ ЯГРЭС-Центральная. Аварийная бригада, выехавшая на место, обнаружила гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода.
В результате аварии без света остались 33600 жителей Якутска.
«Энергетики произвели оперативное переключение работы оборудования и в течение 12 минут восстановили электроснабжение. Оперативно-выездная бригада устранила причину аварии и в 01:45 подстанции заработали по нормальной схеме», – сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».
Якутск, Служба информации РИА «Новый День»
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