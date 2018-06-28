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Четверг, 28 июня 2018, 15:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Полчища гадюк движутся к «Волгоград Арене»

Стадиону «Волгоград Арена», где проходят матчи Чемпионата мира – 2018, может в ближайшее время столкнуться с весьма необычной проблемой. Как пишет «Блокнот-Камышин», по Волге в направлении арены движется большое количество гадюк. Змеи выползают на берег и ползут в сторону стадионы. Спасателям уже неоднократно приходилось пресекать попытки гадюк приблизиться к спортивному объекту.

Ранее футболисты сборных команд – участниц ЧМ, в особенности Англии, а также иностранные туристы жаловались на нашествие мошкары. Власти Волгограда заверили, что на 18 июня просто пришелся «пик мошки», и в дальнейшем таких неудобств футболисты испытывать не будут.

На ЧМ-2018 «Волгоград Арена» принимает четыре матча. Три из них уже состоялись – на групповом этапе мундиаля арена приняла игры Тунис – Англия (1:2), Нигерия – Исландия (2:0) и Саудовская Аравия – Египет (2:1). Сегодня, 28 июня, стадион примет свой последний матч чемпионата мира-2018 между сборными Японии и Польши.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 28.06.18

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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