Ростовчанин сжег двух девочек и 17-летнюю беременную после ссоры с их матерью

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя станицы Егорлыкской, который после ссоры с гражданской женой поджег дом и тем самым погубил двух маленьких детей и 17-летнюю беременную. Их маме и самому поджигателю удалось спастись. Оба доставлены в больницу и ожогами и отравлением угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следователей, в ночь на пятницу, 29 июня, пьяный ростовчанин поссорился с сожительницей, после чего разлил в коридоре дома, предположительно, бензин и поджег. В доме вспыхнул пожар, в результате которого погибли три дочери женщины – девочки 6 и 8 лет, а также беременная 17 лет. Мать девочек смогла самостоятельно выбраться из горящего дома, ее сожителя вынесли спасатели. Оба получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: пп. «а,в,г,д,е» ч.2 ст.105 (Убийство) и ч.3 ст.30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пп. «а,д,е» ч.2 ст.105 (Покушение на убийство).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 29.06.18

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