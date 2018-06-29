В Саратове мужчина отрубил руки оскорбившей его подруге

Житель Саратова с особой жестокостью расправился со своей знакомой за то, что она его оскорбила. Он нанес женщине несколько ударов ножом и топором, отчленив кисти обеих рук. Пострадавшая скончалась.

Убийство произошло в ночь на 28 июня в квартире дома по улице Лебедева-Кумача, сообщает пресс-служба саратовского отдела СКР. Потерпевшая распивала спиртное в гостях у своего 30-летнего знакомого. Во время застолья возник конфликт, как потом рассказал мужчина, подруга обругала его матом.

Злоумышленник не пытался скрыть следы преступления, а, наоборот, рассказал о случившемся родственникам и соседям, которые сообщили в полицию.

Убийцу задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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