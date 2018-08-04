В Сочи река унесла двух детей: ЧП произошло в районе конечной остановки автобуса 102-го маршрута в селе Пластунка Хостинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местный житель и приехавшая к нему в гости женщина с детьми 4 и 16 лет решили перейти вброд реку, хотя недалеко от остановки расположен мост. После обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз по течению.

Женщина смогла выбраться самостоятельно, после чего сообщила спасателям, что пропали двое ее детей и родственник. Спасатели обнаружили мужчину довольно быстро: он получил травму головы, но от госпитализации отказался. Детей не нашли до сих пор.

«Их сейчас ищут свыше 400 человек, из которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла порядка 40 казаков и 50-ти волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурят четыре плавсредства с сотрудниками ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта», – сообщили в мэрии Сочи.

Администрация города напоминает: штормовое предупреждения продолжает действовать до конца субботы. Согласно прогнозу, в ближайшие сутки возможный дожди с грозами, град и сильный ветер, в акватории Чёрного моря велика вероятность формирования смерчей. Синоптики прогнозируют резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках.

Сочи, Игорь Юров

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