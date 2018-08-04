В Удмуртии внедорожник врезался в группу зрителей

В Удмуртии автомобиль «УАЗ» врезался в группу зрителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время гонок «Сарапульский ухаб». По словам главы Сарапульского района Игоря Асабина, на трассе у одного из участников открылся капот. Водитель потерял ориентацию, не справился с управлением и влетел в сектор болельщиков.

По официальным данным пострадал один человек: у мужчины повреждена нога.

Начальник 1-го отдела управления ГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин заявил, что информацию о происшествии передадут в Следственный комитет, чтобы его сотрудники проверили, правильно ли организаторы обеспечили безопасность зрителей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.08.18

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