«Решётки для ливнёвки не нужны»: мэрия Сочи нашла виновного в гибели мальчика в сточной канаве (ФОТО, ВИДЕО)

Пока следователи разбираются в гибели малолетнего мальчика в незакрытой решёткой ливневой канализации в Сочи, администрация города-курорта поспешила возложить вину за трагедию с ребенком на его бабушку.

Напомним, 3 августа на улице Октябрьской в поселке Лазаревское маленький мальчик (по одним данным, ему было 5 лет, по другим – 6 лет) провалился в открытую ливнёвку, которую, по словам очевидцев, не было видно из-за высокого уровня воды после сильного дождя. Бабушка мальчика прыгнула в воду, пытаясь извлечь внука, но его унесло течением. Спустя некоторое время тело ребенка было обнаружено в море. Следователи в тот же день начали проверку по факту гибели мальчика. Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства трагедии, отмечается в ведомстве. По окончании проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Фото: sochi.ru

В мэрии Сочи тем временем объяснили, почему ливнёвка была без защитной решётки, и назвали виновного в гибели мальчика – им, по версии горадминистрации, является бабушка ребенка. Как заявили чиновники, мальчик упал в ливневую траншею открытого типа, проект которой не предусматривает наличие каких-либо решёток. По их данным, гидросооружения для дождевых вод в Лазаревском районе были установлены еще в начале 1960-х годов. Ливневые каналы проходят с одной стороны практически по каждой улицы поселения.

«По задумке инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом. В случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решётки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей», – объяснили в мэрии, отметив, что дождевые траншеи – это «единственный эффективный метод приема дождевых вод» в Лазаревском. Как уверяют чиновники, отсутствие подобных ливнёвок может привести к затоплению либо смыву жилых домов и хозяйственных построек, как это произошло в июне 2016 года в поселке Тхагапш Лазаревского района, когда за сутки выпала двухмесячная норма осадков. В горадминистрации при этом указали, что при проектировке дождевых канав в Лазаревском ещё в советское время специально было предусмотрено, что «тротуар только с одной стороны дороги и находится он на противоположной стороне улицы от [дождевой] траншеи». Это было сделано для того, что обезопасить попадание людей в ливнёвки.

«Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара, при неблагоприятных погодных условиях упал в ливневую канаву», – заявили чиновники. В мэрии также отметили, что бабушка с ребенком, которые приехали из города Нижнекамска в Татарстане, жили в гостинице напротив ливнёвки, и женщина, по утверждению чиновников, ориентировалась на местности и знала о наличии открытого дождевого коллектора. В горадминистрации добавили, что штормовое предупреждение о ливнях и призыв к жителям и гостям Сочи соблюдать меры безопасности были распространены заранее.

Так или иначе, в обстоятельствах и причинах трагедии предстоит разобраться следователям.

Добавим, что накануне бабашка мальчика после произошедшего попала в больницу. Накануне ее выписали из медучреждения. Вчера же в Лазаревское прибыл отец ребенка, который вместе с бабушкой, увезет тело мальчика в Татарстан.

Тем временем, местные СМИ отмечают, что жители Сочи ранее неоднократно жаловались на то, что в открытые ливнёвки и канализационные люки на улицах города-курорта падают люди и проваливаются автомобили. Горожане указывают, что решетки и крышки сдают в металлолом бомжи, а правоохранители игнорируют жалобы местных жителей.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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