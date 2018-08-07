Многодетная мать утопила новорожденного из-за бедности

Многодетная мать задержана в Волгоградской области по подозрению в убийстве новорожденного сына. Женщина утопила недавно родившегося третьего ребенка в реке Арчеде в городе Фролово. Задержанная призналась в расправе над сыном, заявив, что убила его из-за тяжелого материального положения.

По информации Следственного комитета, тело ребенка 3 августа обнаружили двое рыбачивших подростков в нескольких метрах от берега. Следователи возбудили уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По подозрению в убийстве новорожденного ребенка задержана 25-летняя мать младенца – жительница Фролово. Задержанная призналась в расправе над сыном. С ее слов, она утопила сына из-за трудного материального положения. Местные СМИ уточняют, что подозреваемая воспитывает двоих детей 9 и 7 лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

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