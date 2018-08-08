В детсаду Астрахани детей связывали на время сончаса

Прокуратура Астраханской области начала проверку в одном из детских садов областного центра. На действия сотрудников дошкольного образовательного учреждения пожаловались родители воспитанников, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также добавили, что в правоохранительные органы были предоставлены материалы, свидетельствующие о нарушениях.

В детсаду Астрахани детей связывали на время сончаса

В социальных сетях получило распространение видео, на котором видно, что дети уложены в кроватки по двое, «валетом». При этом дети были связаны пеленками. Женщина снимавшая видео рассказывает, что видела, как у некоторых ребятишек пеленки были завязаны и на шее.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 08.08.18

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