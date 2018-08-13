В дагестанском спортлагере отравились более 70 детей

В детском спортивном лагере «Спартак», расположенном в населенном пункте Хучада в Шамильском районе Дагестана произошло массовое отравление. Как передает «МК» со ссылкой на осведомленный источник, на резкое ухудшение самочувствия пожаловались 73 ребенка. По предварительным данным, у всех диагностировали острую кишечную инфекцию. 54 ребенка были госпитализированы. Всего в лагере оздоравливались 90 детей. Причина отравления устанавливается.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку по факту произошедшего.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 13.08.18

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