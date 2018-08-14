В акватории Байкала затонул самолет

В акватории озера Байкал, вблизи острова Ольхон случилось авиационное происшествие. Легкомоторный самолет, предположительно амфибия, рухнул в воду и затонул после неудачной попытки взлететь, сообщил дежурный Единой диспетчерской службы Ольхонского района. Пилоту удалось спастись.

«По неподтвержденной информации, легкомоторный самолет, предположительно, амфибия, при попытке взлететь упал в Байкал и утонул. Предварительно известно, что пилот не пострадал», – приводит РИА «Новости» слова представителя МЧС.

К месту ЧП направилась группа сотрудников районного отдела внутренних дел. Также известно, что сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводят по факту затопления воздушного судна доследственную проверку.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 13.08.18

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