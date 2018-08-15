Возбуждено дело за избиение осужденных читинской колонии после проигрыша России на ЧМ-2018

Следователи возбудили уголовное дело об избиении заключенных в читинской исправительной колонии №5. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю. По данным ведомства, дело открыто в отношении неустановленных сотрудников пенитенциарного учреждения по итогам доследственной проверки. Расследование ведется по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств). Сотрудники колонии подозреваются в избиении осужденных после поражения сборной России в матче с Хорватией на Чемпионате мира по футболу. Отметим, что эта игра стала последней для россиян на мундиале.

Отмечается, что к настоящему моменту следователи СКР «установили факт применения физической силы сотрудниками исправительной колонии к заключенным». В ходе расследования дела следователи оценят «обоснованность и законность физического воздействия» по результатам допросов и очных ставок между сотрудниками колонии и заключенными, анализа записей камер видеонаблюдения в ШИЗО колонии, результатов судебно-медицинских экспертиз и ряда других следственных действий.

Между тем, из постановления о возбуждении уголовного дела, цитируемого правозащитной организацией «Зона права», следует, что неустановленные сотрудники колонии 8 июля 2018 года при переводе из одной камеры в другую избили заключенных Александра Нохрина и Евгения Кригера руками и ногами, применили электрошокеры и другие специальные средства. Осужденные получили множественные удары по различным частям тела. В документе подчеркивается, что сотрудники колонии действовали, «явно превышая должностные полномочия».

По утверждению осужденного Александра Нохрина, его и еще нескольких осужденных избили сотрудники ИК-5 утром 8 июля после поражения сборной России по футболу от сборной Хорватии. 26-летний пострадавший сообщил юристам, что его пинали и били электрошокером не менее пяти сотрудников колонии. «Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», – рассказал осужденный. Юристы при личной беседе с Нохриным 11 июля подтвердили наличие у него ссадин и следов от электрошокера. Также Нохрин рассказал о еще нескольких осужденных, с его слов, избитых сотрудниками колонии в то утро.

Другой заключенный колонии сообщил правозащитникам, что сотрудники колонии его били и травили газом.

12 июля юристы «Зоны права» передали в Следственный комитет заявление о преступлении и задокументированные опросы осужденных, с кем удалось лично встретиться и поговорить 11 июля, говорится в сообщении правозащитной организации. СКР начал проверку по сообщениям об избиении.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 15.08.18

В Тюмени бывший сотрудник «Сбербанка» похитил почти 100 млн рублей. / Власть пошла по головам: противников пенсионной реформы начали сажать. / Крымский автобус попал в ДТП под Воронежем, есть погибшие. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»