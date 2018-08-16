В Тольятти пенсионерку обвинили в экстремизме и реабилитации нацизма

Следователи возбудили уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса и десяти «экстремистским» эпизодам в отношении экс-главы «Общины коренного русского народа» в Самаре Любови Кузаевой. Уголовное преследование пенсионерки ведется с осени прошлого года. Сама обвиняемая считает все подозрения в экстремизме необоснованными и вымышленными.

Как сообщила Международная правозащитная группа Агора со ссылкой на адвоката Тимура Мифтахутдинова, защищающего Кузаеву, женщину задержали на 48 часов 14 августа. «Видимо, сегодня [16 августа] следователи планируют выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей пенсионерки», – уточнил правозащитник.

Кузаеву обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК, 1 эпизод), возбуждении ненависти организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК, 4 эпизода), возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК, 1 эпизод), реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК – 2 эпизода), публичных призывах к сепаратизму (ч. 1 ст. 280.1, 1 эпизод) и осуществлении экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280, 1 эпизод).

Уголовное дело в отношении Любови Кузаевой было возбуждено осенью прошлого года. Тогда пенсионерку подозревали в возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Женщину занесли в список организаций и физлиц, которые могут быть причастны к экстремистской деятельности или терроризму.

Уголовное преследование не позволяет Кузаевой вступить в право наследования, Кроме того, счет, на который приходит пенсия обвиняемой, был заблокирован. Через пару месяцев в отношении пенсионерки возбудили еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). На сегодня Кузаева стала фигуранткой по еще нескольким уголовным делам экстремистской направленности, которые с предыдущими соединены в одно производство, отметили правозащитники.

Следователи также считают, что пенсионерка размещала экстремистские материалы в соцстеях. По версии следствия, по ее указанию члены объединения экстремистской направленности «Община Коренного Русского Народа Самарской области» также размещали подобную информацию в Сети.

В Агоре подчеркнули, что первые обвинения в разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма строились на том, что пост в соцсети был размещен с нетбука Кузаевой. Сама она отрицает, что публиковала экстремистские материалы, а доступ к гаджету имел неограниченный круг лиц.

Тольятти, Служба информации РИА «Новый День»

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