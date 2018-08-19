Рейсовый автобус протаранил зерновоз в Ставрополье: есть погибшие, почти 20 человек ранены

В Ставропольском крае в результате столкновения рейсового автобуса и зерновоза, по уточненным данным, пострадали 18 человек, два человека погибли. По данным краевого ГИБДД, авария произошла по вине водителя автобуса.

ДТП случилось сегодня около 4 часов утра на 295 км федеральной трассы «Кавказ» между населенными пунктами Куршава и Курсавка. Водитель рейсового автобуса «Сетра», следовавшего из Тбилиси в Краснодар, столкнулся с движущемся впереди КамАЗом с прицепом, перевозившем зерно, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего в автобусе находилось 40 человек. Два из них погибли. По данным источника ТАСС, жертвами ДТП стали водитель и пассажир. 18 получили травмы различной степени тяжести. По информации краевого управления МЧС, 17 пострадавших госпитализированы, в том числе 5 детей.

Остальные пассажиры размещены в доме культуры в селе Куршава. Они будут отправлены к месту следования автобусом, выделенным от сельской администрации, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

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