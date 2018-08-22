Под Красноярском рухнул легкомоторный самолет, пилот погиб

В Красноярском крае потерпел крушение частный легкомоторный самолет Аэропракт А-22. В результате аварии погиб 65-летний пилот.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, авиакатастрофа произошла в двух километрах от села Вознесенка Березовского района. Самолет выполнял пробный полет после проведения ремонта.

«По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие рассматривает несколько версий причин крушения, не исключено, что самолет мог упасть из-за технической неисправности или ошибки пилота.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 22.08.18

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