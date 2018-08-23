Красноярские хирурги оставили в теле пенсионерки 20-сантиметровый зажим

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства причинения вреда здоровью пожилой женщине, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону. Проверка была организована на основании сообщений, появившихся в СМИ.

Следователям стало известно, что при проведении операции по иссечении грыжи в медсанчасти №7 врачи оставили в теле жительницы Красноярска хирургический инструмент. В частности, медики оставили в кишечной полости женщины хирургический зажим, длинной почти 20 сантиметров.

Пенсионерка обратилась с исковым заявлением в суд. По оценке судебно-медицинской экспертизы, ей был причинен легкий вред здоровью. В связи с тем, что в действиях неустановленных сотрудников больницы усматриваются признаки халатности (ст. 293 УК РФ), по данному факту принято решение провести доследственную проверку.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 23.08.18

СКР проверяет на экстремизм посты омской феминистки о мужчинах. / Начальник тюменского горотдела ГИБДД выстрелил соседу между ног. / Он не звонит матери: родственники заподозрили смерть Сергея Скрипаля. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»