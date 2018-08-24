В кемеровской колонии началась проверка в связи с избиением заключенного

В Кемеровской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о факте избиения сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний заключенного одной из колоний.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в ходе проверки будут изучены медицинские документы осужденного, проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи проанализируют видеозаписи с камер наблюдения, которые установлены на территории колонии и в помещениях исправительного учреждения. Сотрудники следственного управления также попробуют установить и опросить очевидцев произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки взят на контроль руководством СУ СКР по региону.

Статья о пытках в кемеровской колонии ИК-37 была опубликована 23 августа. По словам самих заключенных, в Кемеровской области этим исправительным учреждением пугают осужденных из других колоний, передает «Медуза». Сообщения об избиениях в ИК-37 якобы поступают регулярно, но проверяющие органы никаких нарушений в ходе инспекций не находят.

Кемерово, Иван Гридин

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