На детской площадке в Самаре установлен памятник бандиту из 1990-х

Жители Самары опубликовали в социальных сетях фото, на котором посреди детской площадки установлена могильная плита. Как оказалось, самарские дети играют на месте, где в 1994 году погиб криминальный авторитет.

Авто публикации обратился с вопросом к главе региона Дмитрию Азарову, мэру Самары Елене Лапушкиной и советнику директора Росгвардии Александру Хинштейну.

Чиновники на пост внимание обратили и ответили. «Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары – это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте. Если это правда, демонтирую криминальный пантеон лично», – написал Хинштейн в своем твиттере.

Елена Лапушкина поблагодарила за пост и делегировала вопрос главе администрации Октябрьского района Алле Волчковой и в департамент городского хозяйства и экологии.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 24.08.18

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