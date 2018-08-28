На севере Красноярского края объявлен карантин из-за бешеных оленей

На территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края объявлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает региональное управление Россельхохнадзора.

Там также уточнили, что соответствующий указ подписал врио губернатора Красноярского края. Карантин будет действовать по меньшей мере до 19 сентября на территории эпизоотического очага, неблагополучного участка и угрожаемой зоны в Долгано-Ненецком муниципальном районе.

Поводом для экстренных мер стало выявление заражения бешенством двух северных оленей. Больные животные были обнаружены в 70-75 км на юго-запад от поселка Сындасско. Общее количество восприимчивых животных в неблагополучном пункте 688.

Согласно указу, на карантинную территорию и за ее пределы запрещен вывоз собак и кошек. Также на карантинированной территории и в угрожаемой зоне запрещена торговля домашними животными, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных.

Ответственным за разработку и утверждение плана мероприятий по ликвидации заболевания – бешенства животных на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны является Служба по ветеринарному надзору Красноярского края.

На сегодняшний день проводится комплекс мер, направленных на ликвидацию заболевания – бешенства животных.

Отметим, что бешенство – это природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, который вызывает специфический энцефалит у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 28.08.18

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