Под Красноярском игра в прятки закончилась гибелью маленьких мальчиков

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону, трагедия произошла в Мотыгинском районе. Дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям (ч.3 ст.109 УК РФ).

По предварительной версии следствия, днем 27 августа 3-летний мальчик находился в гостях у своей тети и играл во дворе частного домовладения со своим 4-летним двоюродным братом. В какой-то момент, вероятно, играя в прятки, дети залезли в неработающий холодильник «Мир» советского производства, стоящий в хозяйственной постройке, и захлопнули дверь изнутри.

Замок этого холодильника не имеет возможности открытия изнутри. Малыши не смогли выбраться и задохнулись. Вечером женщина стала искать сына и племянника, но безрезультатно и обратилась за помощью в полицию. Участковый при осмотре дворовой территории сразу же обратил внимание на холодильник, в котором и обнаружил тела детей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 28.08.18

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