В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты, двое погибли

В Омске двое рабочих погибли, упав с высоты 30 метров, еще один строитель получил тяжелые травмы, четвертый пострадал незначительно. Возбуждено уголовное дело.

По данным областного управления СКР, инцидент произошел во время работы на Кировском элеваторе. Строители укрепляли емкость для хранения зерна, трос оборвался, четыре человека упали с 30-метровой высоты.

Двое строителей погибли от полученных травм на месте, еще один человек госпитализирован, четвертому рабочему существенный вред здоровью не причинен.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия с помощью альпинистов. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Расследование несчастного случая на производстве находится на контроле прокуратуры.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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