В Волгограде пьяный водитель устроил массовую аварию и сбежал, обронив номер

В Волгограде водитель на Lexus протаранил машину, которую откинуло на другие автомобили. В общей сложности в ДТП попали пять транспортных средств. Виновник аварии сбежал с места происшествия, но его быстро удалось найти.

ДТП произошло в Центральном районе города, сообщает V1.ru со ссылкой на главное областное управление МВД России. В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой белый внедорожник въезжает в задний бампер Mitsubishi. От удара легковушка протаранила Nissan, тот врезался в KIA, а та в ВАЗ. Lexus спешно покидает место происшествия.

Как оказалось, виновник аварии потерял госномер, по которому его быстро вычислили и нашли. «По итогам медосвидетельствования установлено состояние опьянения водителя Lexus – 0,587 промилле», – сообщили в полиции.

В отношении водителя составлены два административных протокола – за управление транспортом в нетрезвом виде и за побег с места происшествия. Правоохранители уточнили, что в ДТП пострадавших нет.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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