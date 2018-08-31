Хабаровские полицейские избили водителя «Почты России», потерявшего мешок с 5 млн рублей

В Хабаровском крае полицейских обвиняют в избиении водителя «Почты России». Мужчина на сельской дороге потерял мешок с 5 млн рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. Правоохранители кулаками попытались выбить из него признание в воровстве.

Инцидент произошел в начале июня. Деньги перевозились на автомашине «Почта России» из села Богородское в поселок Де-Кастри Ульчского района, сообщает пресс-служба краевого управления СКР. В пункте назначения обнаружилась недостача одного мешка, в котором находились почти 5 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий местным жителям.

Сотрудники районной полиции начали проверку и заподозрили в хищении водителя. Однако он свою причастность к исчезновению денег отрицал. Тогда полицейские вывезли мужчину в лес и избили, а также применили электрошокер. На следующий день водителя отпустили.

Несколько дней спустя местные жители нашли мешок с деньгами на дороге и вернули «Почте России».

Теперь полицейских обвиняют по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Двоих правоохранителей арестовали, решает вопрос о заключении под стражу третьего.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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