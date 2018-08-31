Врачи спасают жизни ребенка и мужчины после взрыва гидроцикла под Геленджиком (ВИДЕО)

В Черном море под Геленджиком взорвался гидроцикл. В результате происшествия серьезно пострадали два человека – мужчина и школьник, катавшиеся на водном скутере. Пострадавшие находятся в реанимации.

Инцидент произошел 29 августа на одном из пляжей курортного поселка Кабардинка, сообщается в паблике «ЧП Краснодар». Туристы арендовали гидроцикл. По одной из версий, во время морской прогулки у машины взорвался водометный двигатель. Видеозапись происшествия в соцсети выложили очевидцы. На кадрах запечатлено, как взрывной волной мужчину и мальчика выбрасывает из сиденья в разные стороны, а многочисленные части гидроцикла разлетаются в воздухе.

Во время прогулки взорвался гидроцикл

Пассажиры получили тяжелые травмы и сейчас находятся в отделении реанимации больницы Геленджика.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку в связи с появлением информации об инциденте в социальных сетях и СМИ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».

Геленджик, служба информации РИА «Новый День»

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