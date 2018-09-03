Под Ульяновском двухлетний малыш погиб в канализации

В Ульяновской области двухлетний мальчик упал в канализационную сливную яму и утонул. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в Николаевском районе. За малышом присматривала мать. Мальчик упал в канализационную яму неподалеку от дома. «Указанный элемент жилищно-коммунальной инфраструктуры не был оборудован крышкой или запорным устройством», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время проводится проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соответствующих субъектов системы ЖКХ.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 03.09.18

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