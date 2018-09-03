В Ульяновске задержан завуч-хакер за взлом сервера управления образования

Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора школы №57 в Ульяновске по подозрению в незаконном доступе к информационным ресурсам городского управления образования. Педагогу грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным чекистов, замдиректора учебного заведения в декабре прошлого года взломал сервер ведомства, удалил документы, связанные с деятельностью образовательных учреждений города, в том числе персональные данные школьников и учителей и бухгалтерскую отчетность, модифицировал программное обеспечение, а также уничтожил письма в электронной почте организации, сообщает ульяновские СМИ.

В ходе допроса задержанный признался, что был обижен на якобы несправедливые действия руководства управления образования по отношению к нему и решил таким образом отомстить, передает 1ul.ru.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации», предусматривающей наказание от штрафа в полмиллиона рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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