В Саратове женщину обвинили в экстремизме за частушки о судьях

42-летняя жительница Саратова стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме. Наталия Ковалева разместила в интернете частушки о судьях, которые, по ее мнению, покрывают мошенников.

Уголовное дело в отношении Королевой возбуждено по ч.1 ст 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием интернета), передает «Интерфакс».

По версии следствия, «высказывания, выражающие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки социальной (профессиональной) группы «судейское сообщество», женщина опубликовала в апреле 2018 года.

Королева себя виновной не считает. Пять лет назад она пострадала из-за мошенников, перевела им 400 тысяч рублей и безуспешно через суд пытается вернуть деньги. Женщина уверена, что банковские работники помогли злоумышленникам. Однако судьи встают на сторону банка.

«Частушки – это мое обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции, беззаконии и преступлениях судей», – сказала Ковалева.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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