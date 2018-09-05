Взрыв прогремел на химзаводе в Кемерове, есть пострадавшие

Трое рабочих пострадали при взрыве газа на химзаводе «Азот» в Кемерове. Все они доставлены в ожоговый центр. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным источников, инцидент произошел утром 5 сентября во время ремонтных работ на крыше пристройки к одному из цехов. Специалисты использовали газовые горелки, но не уследили за процессом, передает «Интерфакс». В результате произошел хлопок газа, который привел к частичному обрушению кровли здания, где шел ремонт. Ожоги получили трое рабочих. Пострадавшие были экстренно помещены в ожоговый центр.

По сведениям СМИ, один из рабочих находится в тяжелом состоянии, состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу предприятия.

АО «Азот» является одним из крупнейших предприятий отечественной химической отрасли, специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры сельскохозяйственного и промышленного применения. Входит в десятку крупнейших предприятий Кузбасса и является градообразующим предприятием Кемерова.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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