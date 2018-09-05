В Удмуртии отсидевший 32 года в тюрьме мужчина взял в заложники ребенка

В Удмуртии 50-летний рецидивист, который вышел на свободу около трех недель назад, взял в заложники восьмилетнего мальчика. Когда ребенка освободили, мужчина заявил полицейским, что пошел на преступление от скуки.

Инцидент произошел накануне. Житель Воткинска встретил на улице мальчика и попросил помочь ему донести до квартиры сумки. Злоумышленник запер ребенка и не выпускал в течение полутора часов. При этом он угрожал мальчику ножом.

Ребенок смог позвонить матери, которая обратилась в полицию. Правоохранители вычислили местонахождение заложника и освободили его.

«Кроме незаконного лишения свободы, какие-либо противоправные действия в отношении ребенка не совершались. Подозреваемый задержан», – сообщает республиканское следственное управление СКР.

На допросе мужчина пояснил, что он привел ребенка к себе домой, так как ему стало скучно, и он хотел побыть с мальчиком. Ранее подозреваемый уже был судим, он отбыл в местах лишения свободы в общей сложности 32 года, в том числе за подобное преступление.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

Воткинск, Служба информации РИА «Новый День»

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