В Нижнем Новгороде не получили зарплату около тысячи строителей станции метро, открытой к ЧМ-2018

Строители, занятые на прокладке путей и возведении новой станции метро в Нижнем Новгороде, открытой к чемпионату мира по футболу, не получили денег за свою работу. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, зарплата 924 работникам ООО «НН СУ-620» не выплачивалась с 15 мая. Общая сумма задолженности предприятия составляет свыше 87 миллионов 457 тысяч рублей, сообщили в областном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Продление линии нижегородского метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка» началось в 2015 году. Новая станция, построенная к чемпионату мира по футболу 2018 года вблизи стадиона, открылась для пассажиров 12 июня. Стоимость строительных работ составила около 120 млрд рублей.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 06.09.18

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