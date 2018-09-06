Красноярские следователи проверяют детсад, где жестоко обращались с 2-летней девочкой

В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с ребенком в детском саду. Как рассказали в пресс-службе краевого ГСУ СКР, сообщение о том, что в Красноярске неустановленные сотрудники детского сада жестоко обращаются с ребенком поступило в следственные органы 6 сентября по результатам мониторинга СМИ.

По данному факту была организована проверка. По предварительным данным, 6 сентября жительница Красноярска опубликовала в интернете запись с камеры видеонаблюдения из детского сада, куда ходит ее 2-летняя дочь. На ролике видно, как одна из воспитательниц грубо толкает девочку и таскает ее за волосы. По некоторым данным, инцидент произошел в частном детсаду, расположенном в микрорайоне Северный, по улице Урванцева, 5.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 06.09.18

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