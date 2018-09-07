В Перми при эвакуации людей из застрявшего лифта погибла пенсионерка

В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате падения в шахту лифта одного из высотных жилых домов в Орджоникидзевском районе города. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ).

Установлено, что днем 5 сентября лифтер попросил 68-летнюю жительницу дома помочь ему в эвакуации людей из застрявшей между этажами кабины лифта. По неустановленной причине женщина упала в шахту лифта и погибла. В дальнейшем застрявших пассажиров эвакуировала аварийная бригада обслуживающей организации.

Следователи при участии представителей Западно-Уральского управления Ростехнадзора устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников организации, занимающейся техническим обслуживанием лифтов, на предмет соблюдения ими требований безопасности при исполнении своих профессиональных обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 07.09.18

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