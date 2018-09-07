Вместо рецепта – каракули: пьяный педиатр засыпала во время приема больного ребенка

Жительница Кунгура опубликовала в социальных сетях видео, на котором она с ребенком находится на приеме у педиатра. Женщина долго пыталась добиться от врача вразумительного ответа о состоянии своего сына и получить рекомендации по лечению. Но доктор попросту засыпала, а вместо рецепта вручила листочек с каракулями.

Инцидент произошел 15 июля, пишет пермское издание Вкурсе.ру. 8-летний сын Ланы Ветерниковой упал с велосипеда и жаловался на боли в животе, у ребенка поднялась температура. Скорая доставила мать с сыном в хирургическое отделение. Врач сделал рентген, но по своему профилю ничего не нашел и направил пациента в детский стационар.

По словам матери, ждать дежурного врача пришлось 20 минут. «Медик шла покачиваясь, а на стул не села, а буквально рухнула, – вспоминает Ветерникова. – Ну а потом она просто «зависла»». Педиатр задремала прямо во время приема. Тогда мама больного ребенка стала снимать происходящее на видео.

В ролике Ветерникова несколько раз пытается привести врача в чувства, просит дать рекомендации по лечению ребенка. Однако адекватного ответа на свои вопросы мама так и не получила, врач лишь вручила ей листок, на котором написано и перечеркнуто несколько букв в случайном порядке. Пришлось вернуться в хирургический корпус, где дежурный доктор все-таки выписал лекарство.

Ветерникова отмечает, что делала попытки связаться с главным врачом, чтобы сообщить о поведении педиатра. Женщина звонила и на горячую линию в Минздрав, но все время было занято.

В результате она опубликовала видео в соцсетях. Оказалось, что и другие жители Кунгура не раз замечали странное поведение врача. По их словам, педиатр явно злоупотребляет спиртным, но продолжает лечить детей.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 07.09.18

В лесах Серова шестой день ищут потерявшегося грибника (ФОТО). / Киев потребует от третьих стран выдачи всех лиц, «незаконно» посетивших Крым. / «Есть некие ребята, что-то у них вызывает негодование, они нам сообщают»: чиновница рассказала о бригаде доносчиков в интернете (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»