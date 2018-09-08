Плавучий кран протаранил Крымский мост

Сегодня, 8 сентября, в акватории Керченского пролива случилось ЧП. С якоря сорвался плавучий кран. Его отнесло в сторону, в результате чего он ударился о Крымский мост, погнул несколько метров ограждения и повредил одну мачту освещения, сообщает информационный центр «Крымский мост»

Из-за ухудшения погоды введено ограничение скорости движения до 40 км/ч, а также ограничено движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в сторону Керчи временно ограничено движение для устранения повреждений после инцидента.

«Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте находятся специалисты Эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано. Примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста», – уточнили в инфоцентре.

Керч, Иван Гридин

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