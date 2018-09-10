В Башкирии истязавшая детей няня отделалась условным сроком

В Башкирии суд вынес приговор няне. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 44-летняя жительница Стерлитамака признана виновной в причинении психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п.«г» ч.2 ст.117, п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ).

В суде доказано, что с августа по декабрь 2017 года жительница Стерлитамака наняла по объявлению в социальной сети няню для ухода за своим 4-месячным ребенком. Впоследствии, спустя 5 месяцев, заподозрив няню в недобросовестном исполнении своих обязанностей, мать установила в квартире камеру видеонаблюдения. В ходе просмотра видеозаписей было установлено, что няня из-за того, что ребенок плакал, применяла в отношении него недопустимые методы воспитания. Она причиняла младенцу физические и психические страдания. Подсудимая признала вину в совершенных преступлениях.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Стерлитамак, Иван Гридин

Стерлитамак. Другие новости 10.09.18

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