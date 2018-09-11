В иркутском селе обрушилась стена здания школы

В селе Уян Иркутской области рухнула стена перехода между двумя корпусами школы. По предварительным данным, пострадавших нет, детей отпустили по домам.

Как сообщили в областном управлении МЧС, обрушение стены произошло в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Разрушилась поддерживающая колонна, в результате просели плиты перекрытия.

В образовательном учреждении уточнили, что переход был признан аварийным в 2009 году. С тех пор эту часть здания закрыли для посещения, а территорию вокруг огородили.

Из-за ЧП было решено приостановить учебный процесс, детей отпустили домой. Районная администрация обсуждает возможность переноса занятий в здание социально-культурного центра и мэрии.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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